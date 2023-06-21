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Звезда Mortal Kombat 2 шокировал фанатов своим телом

Мартин Форд — британский актер и бодибилдер, который сыграет Шао Кана в сиквеле Mortal Kombat, публиковал видео с подготовки для съемок фильма. Актер серьезно подошел к тренировкам несмотря на свою фантастическую форму тела.

В комментариях незнакомые с Фордом фанаты вселенной были приятно шокированы его формой, увидев актера в майке.

"Классно!"

"Не могу дождаться, чтобы увидеть фильм"

"Идеальный кастинг"

"Настоящий монстр!"

"Ты был создан для этой роли!"

Форд — британский бодибилдер, которого обычно зовут в кино для исполнения ролей крупных воинов или солдатов. Его рост составляет чуть больше двух метров, а масса тела — порядка 150 килограмм. Идеальный кандидат на роль Шао Кана.

Премьеру Mortal Kombat 2, предположительно, не стоит ожидать раньше 2024 года. Сценарий сиквела был написан Джереми Слэйтером, а режиссером станет уже знакомый по первому фильму Саймон МакКуойд. Возможно, в «Смертельной битве 2» мы наконец-то увидим турнир, который так много обсуждался, но не был показан в первом фильме.

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