Звезда Mortal Kombat 2 шокировал фанатов своим телом

Мартин Форд — британский актер и бодибилдер, который сыграет Шао Кана в сиквеле Mortal Kombat, публиковал видео с подготовки для съемок фильма. Актер серьезно подошел к тренировкам несмотря на свою фантастическую форму тела.

В комментариях незнакомые с Фордом фанаты вселенной были приятно шокированы его формой, увидев актера в майке.

"Классно!"

"Не могу дождаться, чтобы увидеть фильм"

"Идеальный кастинг"

"Настоящий монстр!"

"Ты был создан для этой роли!"

Форд — британский бодибилдер, которого обычно зовут в кино для исполнения ролей крупных воинов или солдатов. Его рост составляет чуть больше двух метров, а масса тела — порядка 150 килограмм. Идеальный кандидат на роль Шао Кана.