Звезда Mortal Kombat 2 шокировал фанатов своим телом
Мартин Форд — британский актер и бодибилдер, который сыграет Шао Кана в сиквеле Mortal Kombat, публиковал видео с подготовки для съемок фильма. Актер серьезно подошел к тренировкам несмотря на свою фантастическую форму тела.
В комментариях незнакомые с Фордом фанаты вселенной были приятно шокированы его формой, увидев актера в майке.
"Классно!"
"Не могу дождаться, чтобы увидеть фильм"
"Идеальный кастинг"
"Настоящий монстр!"
"Ты был создан для этой роли!"
Форд — британский бодибилдер, которого обычно зовут в кино для исполнения ролей крупных воинов или солдатов. Его рост составляет чуть больше двух метров, а масса тела — порядка 150 килограмм. Идеальный кандидат на роль Шао Кана.
Премьеру Mortal Kombat 2, предположительно, не стоит ожидать раньше 2024 года. Сценарий сиквела был написан Джереми Слэйтером, а режиссером станет уже знакомый по первому фильму Саймон МакКуойд. Возможно, в «Смертельной битве 2» мы наконец-то увидим турнир, который так много обсуждался, но не был показан в первом фильме.