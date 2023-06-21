Кэмерон предупреждал об опасности погружений к обломкам "Титаника"

Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший культовый фильм "Титаник", предупреждал об опасности погружений к обломкам затонувшего корабля еще в 2012 году. Его слова приводит New York Times.

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"Вы отправляетесь в одно из самых беспощадных мест на земле. Оттуда не позвонить в дорожную службу, чтобы вас забрали", – говорил он.

Однако отмечается, что сам режиссер участвовал в 33 погружениях, пока работал над легендарной кинокартиной о крушении пассажирского лайнера. По мнению Кэмерона, риск себя оправдал. Он подчеркнул, что смог увидеть то, чего не видели другие, и для него это важнее, чем "красные дорожки и сияющая мишура".

19 июня стало известно, что подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. В связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция, так как внутри аппарата находились люди.

В СМИ писали, что на борту судна могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.