Балуев дебютировал на сцене театра "Современник"

В премьере "Мещан" известный актер играет главную роль, Бессеменова. Дебютной эта пьеса была и для самого Максима Горького (писать ее помогал Немирович-Данченко, а на сцену впервые перенес Станиславский), но театры и сегодня не оставляют попыток найти скрытые смыслы этой сложно скроенной истории. Режиссер Павел Сафонов решил возвести ее в степень почти шекспировской трагедии, где на первом плане, конечно, вовсе не общественно-политические настроения, как задумывал классик соцреализма, а болезненные отношения самых близких людей.

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Впервые "Мещан" Александр Балуев увидел в Ленинграде - спектакль в постановке Георгия Товстоногова долгие годы шел в БДТ. Тогда, признается артист, он в силу возраста больше сопереживал поколению "детей" - Петру и Нилу (сыну и приемышу Бессеменова), которые мечтают как можно скорее вырваться из-под родительской опеки. Сейчас - ракурс сместился.

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- Теперь я на стороне отцов. Я стал понимать, что такое отцовская любовь, что такое попытка сберечь семью. Что значит стараться быть всем вместе, а не вырываться и грезить чем-то революционным, как Нил - он ведь мечтает перевернуть весь мир! - делится артист.

Зажиточный мещанин Василий Бессеменов - герой непростой. Однозначный для Горького, в спектакле он одновременно и тот, кто создал в семье тяжелую атмосферу (герои безуспешно бьются в раскачивающийся туда-сюда неподъемный металлический лист, им "нечем дышать"), но и тот единственный, кто постоянно пытается склеить рассыпающиеся на глазах семейные связи.

Бессеменов сажает деревце, и постепенно к отцу присоединяются жена и дети... Это ли не способ решать семейные конфликты?!

Да, характер такой, но он любит, жалеет, переживает. В первую очередь за детей - сына Петра (Владислав Прохоров) выгнали из университета за участие в студенческих протестах, дочь Татьяна (Виктория Романенко) все еще не замужем. Что с ними будет дальше?

"Наш порядок вам не нравится, это мы видим, а какой свой порядок вы придумали?" - вопрошает отец, уверенным движением откалывая кусочки от огромной сахарной головы. Для отпрысков эта сахарная голова и есть образ родного дома, все здесь - словно тяжелый камень на шее. Деспотичные родители? Наверное. Но если приглядеться внимательнее - на самом деле ни Петр, ни Татьяна сами не знают, что делать со своей жизнью. То-то отец и сожалеет: у них будто нет лиц - ни интересов, ни радости, ни воли...

Не таков приемный сын Нил. Он - воплощенное действие, "он знает". Он любимец Горького - молодой человек прогрессивных взглядов, очевидно, будущий социалист-революционер, считающий, что кто трудится - тот и хозяин. В спектакле, правда, этот романтический образ рушится. Герой в исполнении Даниила Попова (в другом составе роль играет Иван Стебунов) выглядит не более чем просто жестоким и неблагодарным человеком - воспитавшего его Бессеменова он ненавидит и, хотя тот до последнего благоволит ему, обходится с ним безжалостно. Как и с влюбленной в него Татьяной.

Скандалы в доме Бессеменова сменяют друг друга с все возрастающим накалом, иногда зрителю, подобно героям, так и хочется выбежать, покинуть это пронизанное криком пространство. Но к эмоциональной линии Павел Сафонов добавляет еще одну:

- Мы стремимся через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в нее поэзию. Распадающаяся связь времен заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии, - отмечает он.

В текст Горького вдруг проникает "Король Лир": друзья Петра и Татьяны репетируют для театра именно эту пьесу; Бессеменов, когда его дочь сводит счеты с жизнью, просит у нее прощения словами Лира, жестоко обошедшегося с любимой дочерью Корделией.

Собственно, Татьяна в итоге единственная, кто не покидает отцовский дом. Но не столько по собственному желанию, а сколько потому, что ей некуда и не с кем идти. У Горького в финале пьесы она падает на клавиши рояля, и раздается нестройный громкий звук. У Товстоногова - с тупой сосредоточенностью начинает ловить моль: "Она хлопала в воздухе воздетыми кверху ладонями, странно, как механическая кукла, кружась по комнате". Павел Сафонов ставит точку по-своему - Бессеменов сажает деревце, и постепенно к отцу присоединяются жена и дети. Вместе они подсыпают земли, любовно глядят на этот хрупкий, совсем голый пока саженец. И, может быть, есть еще надежда?..

Тем временем