Теноч Уэрта покинул проект "Fiesta en la Madriguera"

21 июня Уэрт заявил: "Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Элены Риос и причиненный ими ущерб, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме Fiesta en la Madriguera. "Я делаю это с большой грустью, но не могу допустить, чтобы ее действия навредили не только мне, но и работе десятков талантливых и трудолюбивых людей, задействованных в проекте", — говорится в заявлении артиста.