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Теноч Уэрта покинул проект Netflix "Fiesta en la Madriguera" после обвинений в сексуальном насилии

Звезда "Черной пантеры: Ваканда навсегда" Теноч Уэрта выбыл из предстоящего фильма Netflix Fiesta en la Madriguera"после обвинения в сексуальном насилии со стороны музыканта и активистки Марии Элены Риос.

Теноч Уэрта покинул проект "Fiesta en la Madriguera"
© Газета.Ru

Ранее актер отрицал эти обвинения, пишет The Hollywood reporter.

21 июня Уэрт заявил: "Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Элены Риос и причиненный ими ущерб, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме Fiesta en la Madriguera. "Я делаю это с большой грустью, но не могу допустить, чтобы ее действия навредили не только мне, но и работе десятков талантливых и трудолюбивых людей, задействованных в проекте", — говорится в заявлении артиста.

Он добавил, что сейчас его цель продолжить процесс восстановления репутации.

Кинорежиссер Маноло Каро занят работой над этим проектом, в прошлом месяце Уэрта был его главной звездой. Риос обвинила артиста в том, что он "сексуальный хищник". В социальных сетях она написала, что он изнасиловал ее.

После обвинений Уэрта опубликовал заявление, опровергающее эти утверждения, назвав их "ложными и совершенно необоснованными". Актер заявил, что у них с Риосом ранее были отношения по обоюдному согласию, которые длились несколько месяцев.

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