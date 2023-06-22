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Крис Хемсворт — о своей дочери и ее карьере в кино

Недавно актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах Marvel Studios, дал интервью Entertainment Tonight, в котором рассказал о своей дочери Индии Роуз Хемсворт и её актёрской карьере.

Крис Хемсворт — о своей дочери и ее карьере в кино
© Чемпионат.com

Напомним, Индия появилась в «Торе 4» и сыграла небольшую роль. По словам Хемсворта, изначально появление его дочери в картине было совсем небольшим, но потом его расширили, а сама девочка осталась в восторге от такой работы.

Девочка пока не хочет связывать жизнь дочери с актёрством. По словам Криса, у Индии должно быть нормальное детство.

Изначально предполагалось, что это будет просто очень быстрый маленький момент в фильме, а затем персонаж расширился из-за изменения сюжета. Но всё же я хочу, чтобы у моей дочери было детство. Думаю, она тоже этого хочет.

Наконец, актёр подчеркнул, что у его дочери есть время попробовать множество увлечений. Возможно, какая-то деятельность ей понравится больше работы в кино.

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