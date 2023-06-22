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Звезда Marvel покинул новый проект Netflix из-за обвинений в сексуальном насилии

Актер и звезда фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» Теноч Уэрте, исполнивший роль Нэмора, покинул новый проект Netflix после обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда Marvel покинул новый проект Netflix из-за обвинений в насилии
© Lenta.ru

Уэрте выбыл из предстоящего фильма Fiesta en la Madriguera после того, как саксофонистка и активистка Мария Елена Риос назвала его «сексуальным хищником». «Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Елены Риос и ущерб, который они нанесли, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме Fiesta en la Madriguera», — сказал актер, отметив, что ему «очень грустно» это делать.

При этом Уэрте подчеркнул, что не может допустить, чтобы действия активистки нанесли вред не только ему, «но и работе десятков талантливых и трудолюбивых людей, участвующих в проекте». «Сейчас моя цель проста: продолжить процесс восстановления моей репутации», — заключил он.

Ранее звезда «Черной Пантеры» ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.

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