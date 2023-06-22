Звезда Marvel покинул новый проект Netflix из-за обвинений в насилии

Уэрте выбыл из предстоящего фильма Fiesta en la Madriguera после того, как саксофонистка и активистка Мария Елена Риос назвала его «сексуальным хищником». «Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Елены Риос и ущерб, который они нанесли, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме Fiesta en la Madriguera», — сказал актер, отметив, что ему «очень грустно» это делать.