Дженнифер Лоуренс пожаловалась на трудности съемки

Актриса Дженнифер Лоуренс в разговоре с Sky News пожаловалась, что сейчас стало трудно снимать комедии, потому что юмор в таких фильмах всегда смогут посчитать оскорбительным для кого-то.

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«Я думаю, что пришло время для старого доброго смеха. И действительно, трудно сделать комедию, в которой ты не оскорбляешь никого», — отметила Лоуренс.

Она предположила, что новая комедия «Без обид», в которой Лоуренс сыграла главную роль, в какой-то степени оскорбит каждого зрителя. Однако, считает артистка, сейчас «миру нужны комедии».

Премьера комедии «Без обид» о ветреной девушке Мэдди (Дженнифер Лоуренс) прошла в Нью-Йорке 22 июня. По сюжету героиня встречает 19-летнего парня по имени Перси и пытается соблазнить его за деньги. Со временем Мэдди понимает, что парень не так уж и безнадежен. Роль Перси исполнил Эндрю Барт Фельдман.