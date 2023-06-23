Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма

«Я снимался в Канаде, и [представители студии] Marvel приехали туда. Сценарий был напечатан в производственном офисе... Они узнали, кто это был, и чувак уволился, уехал из страны. Они организовали липовую покупку сценария, но чувак не явился. Это было безумием», — поделился он.