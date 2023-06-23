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Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнивший роль Ника Фьюри в проектах Marvel, рассказал о краже сценария со съемок «Мстителей». Его цитирует Entertainment Weekly.

Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма
© Lenta.ru

Актер вспомнил, как при подготовке к съемкам в «Мстителях» неизвестный распечатал копию его сценария, на котором был водяной знак Джексона, и выставил на продажу в интернете.

«Я снимался в Канаде, и [представители студии] Marvel приехали туда. Сценарий был напечатан в производственном офисе... Они узнали, кто это был, и чувак уволился, уехал из страны. Они организовали липовую покупку сценария, но чувак не явился. Это было безумием», — поделился он.

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