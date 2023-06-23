Роберт Дауни-младший похвалил Киллиана Мерфи за игру в «Оппенгеймере»

Он невероятный. Я никогда не видел, чтобы у кого-то был бо́льший груз на плечах, чем у Киллиана Мёрфи, играющего Оппенгеймера. Он идеально подошёл Крису Нолану: у него были все необходимые средства, дар и сила духа, чтобы пережить съёмки этого фильма.