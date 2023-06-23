Дизель заявил, что фанаты изменили его мнение о продолжении «Форсажа 10»

Актер Вин Дизель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что шоураннеры второй части «Форсажа 10» учли пожелания и отзывы зрителей при работе над фильмом.

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«Разговор никогда не прекращается. 5 утра, Каймановы острова. И мир никогда не поймет, что мы здесь препарируем мифологию «Форсажа», изучаем ее. Изучаем все отзывы наших невероятных фанатов и просто наслаждаемся пребыванием в этом творческом додзе», — заверил Дизель.

Дизель, который является одним из главных продюсеров всей франшизы, отметил, что у шоураннеров сейчас много вдохновения и творческих идей. По его словам, съемочная группа недавно закончила пресс-тур, и сейчас у них есть возможность проработать все аспекты и детали, которые нужно будет учесть во второй части «Форсажа 10».