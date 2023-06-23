Дизель заявил, что фанаты изменили его мнение о продолжении «Форсажа 10»

Вин Дизель рассказал, как фанаты изменили его представление о продолжении «Форсажа 10»
Актер Вин Дизель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что шоураннеры второй части «Форсажа 10» учли пожелания и отзывы зрителей при работе над фильмом.
«Разговор никогда не прекращается. 5 утра, Каймановы острова. И мир никогда не поймет, что мы здесь препарируем мифологию «Форсажа», изучаем ее. Изучаем все отзывы наших невероятных фанатов и просто наслаждаемся пребыванием в этом творческом додзе», — заверил Дизель.
Дизель, который является одним из главных продюсеров всей франшизы, отметил, что у шоураннеров сейчас много вдохновения и творческих идей. По его словам, съемочная группа недавно закончила пресс-тур, и сейчас у них есть возможность проработать все аспекты и детали, которые нужно будет учесть во второй части «Форсажа 10».
Десятый эпизод автомобильной киносаги впервые показали на экранах 19 мая 2023 года. На сегодня его сборы перевалили за 617 млн долларов США в глобальном прокате. По сюжету картина повествует о том, как злодей Данте мстит главному герою Доминику за гибель своего отца.