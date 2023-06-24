Умер актер из "Апокалипсиса сегодня" Фредерик Форрест

Ушел из жизни американский актер кино, театра и ТВ Фредерик Форрест. Номинанту премий "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший актер второго плана" было 86 лет. Номинации свои артист получил за драму 1979 года "Роза", ленту, основанную на жизни Дженис Джоплин.

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О кончине Форреста сообщила в соцсети актриса Бетт Милдер, сыгравшая в "Розе" ведущую женскую роль, первую главную в своей карьере. Причину она не назвала.

Фредерик Фенимор Форрест-младший родился в 1936 году в Техасе. На сцене дебютировал в 1966-м, на экранах - с 70-х: "Разговор" и "Апокалипсис сегодня" Копполы, "Излучины Миссури" с Николсоном и Брандо, "Хэммет" Копполы и Вендерса, "Одинокий голубь", "С меня хватит!" Шумахера, "Храбрец" Деппа, "Вся королевская рать","Лэсси" 1994-го, другие.