Харрисон Форд не против использования искусственного интеллекта в кино

Вопрос не в технологии, а в том, как вы её используете. Конечно, киноделы могут создать больше врагов и больше самолётов в небе, чем кто-либо когда-либо видел. Но что если при этом теряется человеческий масштаб и зритель перестаёт погружаться в сюжет и переживать?