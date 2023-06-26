Херд посетила презентацию фильма "В огне", в котором сыграла психиатра

Актриса Эмбер Херд посетила презентацию фильма "В огне", в котором сыграла женщину-психиатра
Актриса Эмбер Херд впервые за долгое время вышла в свет, посетив кинофестиваль в итальянском городе Таормина. Она приняла участие в презентации фильма «В огне», в котором сыграла женщину-психиатра. Об этом сообщает Daily Mail.
«Это прекрасный фильм о почти сверхъестественном эффекте и силе любви. Это о границах, которые может пересечь любовь, и о ее создании, и на самом деле о подавляющей силе, которой обладает любовь», — приводит издание слова Херд.
Действие триллера «В огне» происходит в Колумбии в 1899 году. Героиня актрисы — потерявшая мужа психиатр — приезжает из Нью-Йорка на отдаленную плантацию, чтобы разобраться в диагнозе местного мальчика, обладающего невероятными способностями. Постепенно она вступает в конфликт с местным священником, который считает, что мальчик находится под влиянием дьявола.
Этот проект стал первым фильмом с участием Херд после завершения ее громкого бракоразводного процесса с Джонни Деппом.