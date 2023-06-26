Марго Робби снялась для рекламы фильма "Барби"

Актриса Марго Робби вместе со своими коллегами по фильму «Барби» позировала на фотоколле в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

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32-летняя актриса, номинированная на премию «Оскар», появилась на мероприятии в отеле Four Seasons в приталенном розово-белом мини-платье в горошек. Она дополнила образ классическими белыми туфлями на каблуках, желтой сумкой, браслетом и сережками из жемчуга.

Вместе с Робби позировал Райан Гослинг, исполнивший роль Кена в фильме «Барби». Актер был одет в черные брюки, подпоясанные темно-коричневым кожаным ремнем, белую майку-алкологичку и бежевый кардиган.

Фильм «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. По сюжету Барби изгнали из Барбиленда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни. Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года.