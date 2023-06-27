Умер актер из "Титаника" Лью Пальтер
Ушел из жизни американский актер кино и ТВ Лью Пальтер - Исидор Штраус из "Титаника" Кэмерона.
На счету артиста десятки других заметных проектов - линейка "Нация пришельцев", "Закон Лос-Анджелеса", "Блюз Хилл-стрит", сериалы "Невероятный Халк" и "Ангелы Чарли", "Коломбо", "Дни нашей жизни".
Пальтер скончался на 95-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе 21 мая (сообщили об этом только сейчас). Причиной стал рак легких, сообщили в CalArts, где актер был преподавателем с 1971 года.
Лью Пальтер родился 3 ноября 1928 года в Бруклине, Нью-Йорк, артистическую карьеру начав в театре. В середине 60-х дебютировал на экране - с эпизодических ролей в многосерийных телевестернах.