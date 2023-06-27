Дочь Деппа высказалась про откровенные сцены в сериале «Кумир»

Мне нравится работать с этим. Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. И я не думаю, что есть что-то неправильное в том, чтобы наслаждаться такого рода работой. Я также считаю, что это действительно говорит о том, кто моя героиня и кем она хочет стать. Она артистка до мозга костей, даже когда просто смотрится в зеркало. Каждый наряд, каждое взаимодействие, каждая обнажённая сцена и всё прочее очень продуманны и были действительно важны для меня.