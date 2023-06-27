Продюсер «Ведьмака» рассказал, как пройдет замена Кавилла на Хемсворта

Продюсер «Ведьмака» рассказал, как пройдет замена Генри Кавилла на австралийца Лиама Хемсворта
Еще в октябре 2022 года появилась информация, что британский актер Генри Кавилл покидает пост ведьмака. Причина кроется якобы в том, что сериал начал расходиться с первоисточником.
29 июня состоится премьера третьего сезона «Ведьмака» (18+), которая станет последней для Кавилла. И уже в четвертом сезоне его роль достанется австралийскому актеру Лиаму Хемсворту.
Исполнительный продюсер Томек Багинский рассказал, что создатели фэнтезийной драмы уже нашли обоснование смены внешности главного героя.
«Мы придумали, как представить нашего нового Геральта и наше новое видение Геральта с Лиамом. Не буду углубляться в эти идеи, потому что это будет огромный спойлер. Объяснение этому очень близко к мета-идеям, которые глубоко укоренились в книгах, особенно в пятой части», — говорит Багинский.
Стоит отметить, что в книгах не было моментов смены внешности Геральта. Но по предположениям создателей проекта, зрителям придется по душе этот вынужденный ход.
Исполнительный продюсер выразил уверенность, что все пройдет безупречно. По его словам, это будет новый Геральт, новое лицо для этого персонажа. Скорее всего, зрителям будет очень интересно, отметил он.
Четвертый сезон стоит ждать не ранее 2024 года.