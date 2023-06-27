Продюсер «Ведьмака» рассказал, как пройдет замена Кавилла на Хемсворта

«Мы придумали, как представить нашего нового Геральта и наше новое видение Геральта с Лиамом. Не буду углубляться в эти идеи, потому что это будет огромный спойлер. Объяснение этому очень близко к мета-идеям, которые глубоко укоренились в книгах, особенно в пятой части», — говорит Багинский.