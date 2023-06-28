Певцов против номинации российских фильмов на «Оскар»

«Я с ним совершенно не согласен и уверен, что меня поддерживает большинство. Я считаю, что надо отделяться, абстрагироваться от этой абсолютно девальвированной премии, которая уже ничего не значит, просто ничего. Те условия, на которых премия «Оскар» выдается, – это просто стыдоба», — высказался Певцов.