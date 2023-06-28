Звезда «Джеффри Дамера» Эван Питерс сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето
Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Монстр: История Джеффри Дамера» Эван Питерс присоединился к Джареду Лето в грядущем фильме «Трон: Арес» — продолжении оригинального «Трона» и его сиквела. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Уже известно, что Джаред Лето в приключении сыграет воплощение сети Ареса. Какого персонажа воплотит Питерс, пока неясно. По заверению известного инсайдера Джеффа Снейдера, Эвану доверили роль антагониста.
Подробности сюжета нового «Трона» авторы пока держат в секрете. Известно только, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.
Постановку нового «Трона» доверили Хоакиму Роннингу, который работал над «Малефисентой: Владычицей тьмы» и «Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Первый «Трон» вышел в 1982 году и давно стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент. При этом до сих пор неизвестно, кто отвечает за саундтрек новой ленты — к музыке «Наследия» приложила руку культовая группа Daft Punk, которая официально уже распалась.