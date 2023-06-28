Эван Питерс сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето

Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Монстр: История Джеффри Дамера» Эван Питерс присоединился к Джареду Лето в грядущем фильме «Трон: Арес» — продолжении оригинального «Трона» и его сиквела. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

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Уже известно, что Джаред Лето в приключении сыграет воплощение сети Ареса. Какого персонажа воплотит Питерс, пока неясно. По заверению известного инсайдера Джеффа Снейдера, Эвану доверили роль антагониста.

Подробности сюжета нового «Трона» авторы пока держат в секрете. Известно только, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который окажется в цифровой вселенной.

Постановку нового «Трона» доверили Хоакиму Роннингу, который работал над «Малефисентой: Владычицей тьмы» и «Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».