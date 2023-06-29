Актер из "Братьев Карамазовых" Якуб Улевич умер в 56 лет

Актер из "Братьев Карамазовых" и "Детей Арбата" Якуб Улевич умер в 56 лет
Ушел из жизни Якуб Улевич, актер театра, кино и ТВ. Об этом сообщили в Польском театре в Быгдоще, где артист служил с 2004 года и на сцене которого создал более сорока ролей. Причина не названа.
Улевич родился в Познани в 1967-м. Отец - актер Вацлав Улевич, мать - актриса Кристина Рутковская. В 1989-м закончил актерский факультет Академии театрального искусства в Кракове.
На экранах - с 1987-го: "Смерть Джона Л.", "Дети Арбата", "Экстрадиция", "Чистилище", "Первая любовь", "Офицер", "Золушка","Друзья","Королей", "Блондинка" - всего более полусотни сериал и кинокартин.
Неоднократно был награждаем - в том числе за образ Алеши Карамазова в 1989-м на Седьмом национальном фестивале театральных школ в Лодзи и за роль Билли в "Пролетая над гнездом кукушки" в1994-м.