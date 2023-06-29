Любовь за кадром, преображение и трагедия после землетрясения: как живут звезды «Постучись в мою дверь»
События их жизней не менее увлекательны, чем сюжет сериала.
Сериал «Постучись в мою дверь» стал мировым хитом и полюбился зрителям во всем мире, а актеры мгновенно стали звездами первой величины. Впрочем, события их жизней не менее увлекательны, чем сюжет сериала.
Ханде и Керем
Керем Бурсин в Турции — настоящая суперзвезда, да и в России миллионы девушек мечтают, чтобы в их дверь постучался Серкан Болат. До съемок в шоу с Ханде Эрчел артист знаком не был, но считал, что красавица заносчива и эгоистична.
Позже Керем признавался, что никогда так не ошибался: Эрчел оказалась милой, смешливой, очень дружелюбной. Актеры быстро стали приятелями и начали появляться вместе вне кадра. Поклонники ждали с нетерпением, когда их дружба перерастет в любовь. Так и случилось!
В перерыве между съемками Керем и Ханде начали встречаться, их отношения радовали зрителей не меньше, чем роман Серкана и Эды. Казалось, вскоре после завершения сериала звезды объявят о помолвке. На это намекал и сам Керем, признаваясь, что мечтает о семье.
Однако у Ханде оказались совсем иные планы: она хотела больше сниматься, возможно, попробовать себя в Голливуде. Паре пришлось расстаться, хотя их до сих пор иногда видят вместе. Надежды поклонников о воссоединении не оправдались: Ханде объяснила, что остается друзьями с Бурсином.
А недавно у актрисы появился новый избранник, его даже называют воплощением Серкана Болата. Хакан Сабанджи — наследник многомиллионного состояния, он управляет семейным бизнесом с братом. Компания Хакана занимается авиаперевозками, производством текстиля и не только.
А Керем пока одинок или решил не демонстрировать новые отношения.
Башак и Чагры
В отличие от главных героев сериала, у актеров Башак Гюмюлджинелиоглу и Чагры Читанак, сыгравших Перил и Ферита, сложились серьезные отношения. Во время съемок пара решила пожениться: свадьба произошла в 2022 году, а сейчас Башак и Чагры задумываются о появлении первенца.
К сожалению, в этом году актеры столкнулись с трагедией. Во время страшного землетрясения в Турции пропала без вести мать Чагры и несколько его родных. Актеры обращались в блогах с просьбой о помощи и не теряли надежды, что родных найдут. Однако через несколько дней стало известно, что мама актера погибла под завалами.