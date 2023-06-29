Дженнифер Лоуренс: "Я просто спала с режиссером"

Очередной забавный перл от 32-летней Дженнифер Лоуренс, лауреатки премии "Оскар" и еще сонмища наград и регалий. Артистка призналась, что так до конца и не поняла о чем лента 2017 года "мама!"

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Напомним, проект - смурная и напыщенная библейская хоррор-притча, вызвавшая крайне разнонаправленные суждения критиков. У Лоуренс там главная роль - безымянной матери. Ее партнеры - Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, прочие. Тоже все безымянные: Он, Мужчина, Женщина, Шут, Кубконосец, Зелот etc., etc.

"мама!" - седьмая полнометражная картина Даррена Аронофски. Он же написал сценарий, спродюсировав предприятие. Джен на Watch What Happens Live мило признается: единственное, что ее спасло от тотального непонимания происходящего на экране - это то, что у нее на тот момент был роман с постановщиком.

"Ну, я тогда просто спала с режиссером - он кое-что объяснял", - говорит Лоуренс.

Отношения артистов завязались именно на этом проекте - осенью 2016-го, и продлились чуть больше года. После чего Аронофски полюбил 29-летнюю российскую актрису Аглаю-Дарью Тарасову.