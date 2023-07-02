Как Павел Деревянко получил условный срок

Актер Павел Деревянко приехал в Москву из Таганрога и сразу поступил в ГИТИС. Уже тогда актер вжился в роль плохиша и был осужден условно. Сейчас он — звезда российского кинематографа, без которой не обходится популярный сериал.

Несмотря на то, что ему исполняется 47 лет, Деревянко остается в отличной форме, поэтому может продолжать играть мачо и хулиганов. О том, каким было его прошлое — в материале “Рамблера”.

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Деревянко родился в обычной семье — его родители работали на заводе в Таганроге. Сам он рассказывал, что с детство притягивал неприятности. Сначала он плохо учился и его выгнали из школы, но потом брали в другую. Среднюю школу он окончил, занимая по вечерам. С утра его увлекал спорт, легкая атлетика. Потом за хулиганство его отчисляли из кулинарного и парикмахерского училища, где он получал среднее специальное образование.

Потом в его жизни появился театр и успех не заставил себя долго ждать. Сначала он занимался в театральной студии, потом было местное училище, а уже после он наконец-то переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Однако неприятности искать он не перестал.

В 1996 году, будучи студентом первого курса института театрального искусства, он получил условный срок.

“Да, была условка. Нет её уже. Всё нормально сейчас. За что? За сутенёрство. Но об этом никто не знает вообще!”

Сам он говорит, что осудили его за сутенерство, но другие источники утверждают, что причиной стали запрещенные вещества. Однако наличие судимости он не отрицает, кроме того, актер ее погасил. Из ГИТИСа актера чудом не выгнали.

Однако сейчас актер ведет более спокойный образ жизни. Сам он занят проектами и семьей — у него есть две дочери от бывшей возлюбленной Дарьи Мясищевой. С ней он встречался с 2010 года, но жил отдельно от семьи. В конце 2020 года они объявили о расставании. Несколько раз он появлялся на мероприятиях с новой возлюбленной — Зоей Фуць. Девушка занимается пошивом одежды. По слухам, они встречаются с 2021 года.