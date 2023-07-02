Секс-символ Голливуда: лучшие роли Марго Робби

В июле состоится премьера долгожданного фильма “Барби”, которую назвали одной из самых ожидаемых в 2023 году. Главную роль куклы детства сыграет Марго Робби, и критики пророчат ей вторую волну популярности.

© Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Актриса уже не раз становилась героиней мужских журналов, а теперь вновь врывается на первые полосы и обложки. О ее лучших ролях, которые принесли ей небывалую популярность, — в материале “Рамблера”.

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“Волк с Уолл-стрит” (2013)

Одно самых ярких появлений актрисы произошло именно в этом фильме, где она сыграла главную женскую роль. Робби отвели не так много экранного времени, но зрители надолго запомнили актрису. Она блестяще справилась с задачей и сыграла красавицу-жену главного героя.

Картина получила множество наград, а критики оценили дебют актрисы в большом кино. После этого о ней начали писать в газетах и журналах, а режиссеры начали приглашать в новые проекты.

“Отряд самоубийц” (2016)

Актриса сыграла сразу в трех фильмах DC этой франшизы. Ей предложили сняться в двух частых “Отряда самоубийц”, а потом дали персонажу Харли Квинн собственный фильм — настолько актриса органично вжилась в роль сумасшедшей возлюбленной Джокера. Поначалу ей уделяли не так много внимания, но потом выяснилась, что экранная пара привлекла больше внимания, чем остальные персонажи.

В 2016 и 2017 году костюм Харли Квинн в фильме, где сыграла Марго Робби, стал самым популярным у женщин на Хэллоуин. Можно с уверенностью сказать, что этот персонаж остался в поп-культуре.

“Вавилон” (2022)

В 2022 году состоялась тихая премьера фильма, где актриса сыграла главную женскую роль. Она — начинающая актриса, которая ищет нужные знакомства, чтобы пробиться в индустрию. Ей помогает случайность: на вечеринке ее приглашают сыграть эпизодическую роль. Она так хорошо показывает себя, что становится звездой. Однако с появлением звукового кино выясняется, что она совсем не умеет разговаривать на камеру и тогда карьера актрисы идет вниз. Несмотря на помощь продюсеров и своих влиятельных друзей, она все равно уходит в небытие.