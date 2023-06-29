Умерла звезда мексиканских "мыльных опер" Талина Фернандес

28 июня ушла из жизни Талина Фернандес, мексиканская актриса сериалов и т.н. теленовелл, телеведущая, сценаристка, продюсер и композитор.

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Как передает El Pais, звезда "мыльной оперы" "Девчонка" (Muchachita), классической теленовеллы 80-х, где она сыграла Мирабель, отошла в госпитале в Мехико в возрасте 78 лет. Причиной стала лейкемия - артистка попала в больницу с осложнениями пять дней назад. Сын Фернандес Коко рассказал СМИ, что свои последние минуты она провела в окружении семьи.

Каталина Мария дель Саградо Корасон Фернандес-Веро Вела (настоящее полное имя) родилась 2 августа 1944 года в Мехико. Жила в США. Вернувшись на родину, получила диплом медсестры. В 1972-м начала сниматься в "мыле". Кроме того, Фернандес вела всеразличные шоу вроде конкурсов красоты и телепрограмм.