Звезда «Венома» показал первое фото со съемок третьей части франшизы

Звезда «Венома» британский актер Том Харди показал первое фото со съемок третьей части супергеройской франшизы. Агрессивный кадр с волком он опубликовал в личных соцсетях.

На черно-белом снимке Харди запечатлен рядом с нарисованным на стене волком или оборотнем. Актер позирует, изображая звериной рев. Фотографию он подписал лаконично, используя только заглавную букву названия «Веном», и намекая на старт съемок третьей части франшизы.