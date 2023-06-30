Звезда «Венома» показал первое фото со съемок третьей части франшизы

Звезда «Венома» Том Харди показал первое фото со съемок третьей части франшизы
Звезда «Венома» британский актер Том Харди показал первое фото со съемок третьей части супергеройской франшизы. Агрессивный кадр с волком он опубликовал в личных соцсетях.
На черно-белом снимке Харди запечатлен рядом с нарисованным на стене волком или оборотнем. Актер позирует, изображая звериной рев. Фотографию он подписал лаконично, используя только заглавную букву названия «Веном», и намекая на старт съемок третьей части франшизы.
Осенью 2022 года стало известно, что режиссеркой третьего «Венома» станет сценаристка «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел.
Также подтвердилось участие в третьей части серии звезды «Теда Лассо» Джуно Темпл.
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