Умерла актриса и певица Ангела Зилия

29 июня в возрасте 88 лет умерла Ангела Зилия, греческая певица и актриса, культовая красавица-исполнительница 60-70-х. О кончине артистки сообщил в соцсети Спирос Бибилас, президент SHE, Союза актеров Греции.

"С печалью вынужден рассказать про внезапный уход нашей дорогой подруги, великой певицы с бархатным голосом, победительницы многочисленных фестивалей - единственной и неповторимой Ангелы. Эта прекрасная женщина любила всех нас как своих детей. Доброй дороги, милая", - написал Бибилас.

Зилия родилась в Афинах в 1939 году. Закончив музыкальную школу, стремительно начала преуспевать по части лирических поп-песен. Завоевала награды конкурсов в Барселоне, Сопоте, Салониках, других смотров - отечественные меломаны со стажем могут помнить отдельные песни Зилии, выходившие в СССР в 60-х на фестивальных сборниках.