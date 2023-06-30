Михалков выразил надежду, что актеры справятся со слабыми режиссерами

«Я спокоен, я знаю, что вы все, попав в руки к беспомощному режиссеру, не испугаетесь, не растеряетесь, не опуститесь… Вы вооружены против слабого режиссера, которых сегодня намного больше, чем слабых актеров», — сказал кинематографист.