Чеботарев рассказал о своем режиссерском опыте

Актер Дмитрий Чеботарев рассказал в беседе с изданием Hello! о своем режиссерском опыте.

Чеботарев вместе с актером Антоном Косточкиным срежиссировал музыкальный спектакль «Про Рок» в «Электротеатре Станиславский». Артист рассказал, что музыкальный руководитель его театра Арина Зверева предложила ему и его коллеге придать форму их музыкальным номерам.

«Когда мы сделали первый концерт для своих, «Электрокараоке», наш художественный руководитель Борис Юханов сказал: «Ребята, на это надо продавать билеты». Мы сделали концерт для зрителей, получили невероятный отклик и решили продолжить. Вот так пранк вышел из-под контроля», — поделился актер.

Чеботарев отметил, что мае его труппа сыграла уже пятый по счету рок-спектакль. Артист не знает, сможет ли дальше находить время и силы для проекта.

Чеботарев также рассказал, что ему предлагали снять кино, но он отказался.

«Пока не хочу. Гораздо комфортнее я чувствую себя по ту сторону камеры», — объяснил артист.