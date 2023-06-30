Райан Гослинг привел сестру на премьеру «Барби»

«Она – моя настоящая Барби», - прокомментировал актёр нежные чувства по отношению к Мэнди.

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Райан Гослинг и его сестра Мэнди, может, и не играли с Барби в детстве, но она с самого начала знала, что брат – 100%-ное попадание на роль Кена, бойфренда знаменитой куклы. Мэнди составила компанию Райану на премьере фильма «Барби» в канадском Торонто.

«Я не сомневалась ни минуты. Конечно, он – настоящий Кен!», - рассказала журналистам родственница актёра.

«Знаю, ты мог и не догадываться. Поэтому тебе пришлось исследовать Kenergy (мир Кена), но я всегда знала, что это твоё», - добавила Мэнди, обращаясь к брату.

Действительно, сам Гослинг не сразу согласился на роль, но проведя исследование об игрушечном герое, принял предложение.

«Это чудесно, спасибо. Да, на самом деле, она – моя настоящая Барби», - ответил Райан.

По его словам, Мэнди всегда была очень занятой Барби, потому что у неё было много дел. В том числе, на неё была возложена обязанность безопасно доводить младшего брата до школы. А кроме того, она была президентом школы.