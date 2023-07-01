Фанаты «Ведьмака» критикуют исполнительницу Кейры Мец — актриса дала ответ

"Я собираюсь прояснить несколько вещей. Я не белая и не блондинка, а в сериале моя грудь не вываливается из костюма. Я не Кейра Мец из игры. Извините, но мне все равно. Быть может, я не ваша Кейра Мец, но ЧЬЯ-ТО Кейра Мец. И это единственное, что для меня важно! Я вложила в роль свое сердце и душу! Это одна из самых главных ролей, что я играла в своей жизни! Это краеугольный камень для меня, я сделала все и рвала задницу на площадке каждый день ради своего комьюинити и семьи. Я дала Кейре мехенди, потому что оно существовало веками! Это часть искусства моей культуры. И это прекрасно олицетворяет магию. Хаос! Поэтому я горжусь своей работой. Расширьте свое сознание за рамки известного. И если вам не понравилось, что я сделала — это нормально!Я здесь для тех, кто привел меня сюда!"