Эзру Миллера оправдали по делу о домогательствах

Некоторый просвет в делах намечается у звезды "Флэша" Эзры Миллера. Против него сняты некоторые весьма весомые обвинения - в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом актер сообщил поклонникам в своих социальных сетях.

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"Я воодушевлен сегодняшним результатом и очень благодарен сейчас всем, кто оставался рядом и поддержал меня, кто стремился остановить это вопиющее злоупотребление системой защитных ордеров", - написал окрыленный решением суда актер.

Претензии к нему возникли у родителей 12-летней Токаты, знакомство которой с актером тут же стало дурно влиять на нее. Запутанная история, полная встречных обвинений в прессе, закончилась обращением в суд с требованием выдать на Миллера запретительный ордер.