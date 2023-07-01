Раскрыта еще одна роль Генри Кавилла в «Ведьмаке»
После ухода Генри Кавилла из «Ведьмака» сериал лишился не только полюбившегося зрителям актера, но и замечательного помощника в постановке боев. Об этом рассказал координатор трюков Вольфганг Штегеманн.
В частности, Генри Кавилл помогал в создании одной из самых зрелищных сцен в сериале, после которой Геральт получил прозвище «Мясник из Блавикена».
"Генри Кавилл внес большой вклад в постановку боя в Блавикене. Он работал над сценой вместе со мной, фактически был вторым координатором трюков, а также отвечал за ракурс камеры. Все было снято одним дублем. Генри дрался сам, у него не было дублера. Когда съемки закончились, мы были уверены, что получилось нечто классно", — Вольфганг Штегеманн, координатор трюков