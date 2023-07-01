Эмбер Херд вернулась в кино после судов с Джонни Деппом
В своём первом сообщении в социальных сетях с декабря 2022 года, Эмбер Хёрд рассказала о своём недавнем возвращении в центр внимания на итальянском кинофестивале в Таормине. В пятницу актриса поделилась фотографией по случаю продвижения своего фильма «В огне» в прошлые выходные. Это было первое появление звезды на публике после её спорного судебного процесса по делу о клевете с бывшим мужем Джонни Деппом, который проходил с 11 апреля по 1 июня 2022 года.
«Спасибо за такой невероятно теплый приём на кинофестивале в Таормине для моего последнего фильма "В огне". Это были незабываемые выходные», - подписала 37-летняя Хёрд фотографию.
Прошлой весной актриса столкнулась с 60-летним Деппом в суде по делу о клевете, которое экс-супруг инициировал против неё. Присяжные из семи человек вынесли вердикт, который в основном был в пользу Деппа, хотя Хёрд выиграла один из трёх встречных исков. В беседе с Deadline в субботу на премьере фильма режиссёр Эллин сказал, что он очень счастлив, ведь несмотря на то, что Хёрд прошла через нечто ужасное, этот опыт не изменил её как личность. «Она всё ещё сияющий свет... и пройти через что-то настолько ужасное и быть в состоянии, ну, я не могу себе этого представить», — сказал режиссёр.
Эллин также пообщался с журналистами на фестивале в Италии, где он сказал, что у Хёрд невероятно яркое будущее и рассказал о том, как впечатлен её игрой в его триллере. «Я думаю, что "В огне" демонстрирует её актёрские таланты. Я знаю, что она очень гордится этим фильмом, и мы с нетерпением ждём его выхода в свет. Я думаю, это будет отличная возможность для неё иметь что-то помимо суда и прочего, о чём можно говорить, и это будет платформа для чёртовски удачного возвращения», — сказал режиссёр.