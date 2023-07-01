Эмбер Херд вернулась в кино после судов с Джонни Деппом

В своём первом сообщении в социальных сетях с декабря 2022 года, Эмбер Хёрд рассказала о своём недавнем возвращении в центр внимания на итальянском кинофестивале в Таормине. В пятницу актриса поделилась фотографией по случаю продвижения своего фильма «В огне» в прошлые выходные. Это было первое появление звезды на публике после её спорного судебного процесса по делу о клевете с бывшим мужем Джонни Деппом, который проходил с 11 апреля по 1 июня 2022 года.

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«Спасибо за такой невероятно теплый приём на кинофестивале в Таормине для моего последнего фильма "В огне". Это были незабываемые выходные», - подписала 37-летняя Хёрд фотографию.

Прошлой весной актриса столкнулась с 60-летним Деппом в суде по делу о клевете, которое экс-супруг инициировал против неё. Присяжные из семи человек вынесли вердикт, который в основном был в пользу Деппа, хотя Хёрд выиграла один из трёх встречных исков. В беседе с Deadline в субботу на премьере фильма режиссёр Эллин сказал, что он очень счастлив, ведь несмотря на то, что Хёрд прошла через нечто ужасное, этот опыт не изменил её как личность. «Она всё ещё сияющий свет... и пройти через что-то настолько ужасное и быть в состоянии, ну, я не могу себе этого представить», — сказал режиссёр.