Рассел Кроу поделился информацией насчет второй части «Гладиатора»

«Я ничего не знаю об актерском составе, я ничего не знаю о сюжете. Я мертв! Но я знаю, что если Ридли решил сделать вторую часть истории более 20 лет спустя, у него должны были быть очень веские причины. Я не могу назвать этот фильм чем-то иным, кроме захватывающего», — поделился Кроу.