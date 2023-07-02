Премьера на юбилей: легендарная Татьяна Пилецкая отмечает 95-летие

Премьера на юбилей: легендарная народная артистка России Татьяна Пилецкая отмечает 95-летие
Накануне Дня рождения Татьяна Львовна Пилецкая вышла на сцену родного театра в премьерном спектакле "Рок-н-ролл на закате". Зрители увидели трогательную историю отношений двух немолодых людей. Партнером актрисы был заслуженный артист России Анатолий Дубасов.
"Это был самый настоящий фурор! Так нас принимали, что словами не передать. Цветами завалили, у меня вся квартира в букетах. Счастье невероятное! Трудно спектакль дался, честно скажу. Текста много надо было запомнить, но справилась. Сама себе нравлюсь!" - призналась старейшая актриса России.
Накануне большого юбилея Татьяны Пилецкой мы поговорили о самом главном и интересном, о жизни.
"Спасаюсь театром"
Играю в трех спектаклях в родном театре: "Деревья умирают стоя", "Мамуре" и "Семья в подарок", вот сейчас, получается, четвертый спектакль выпустили. Кроме этого, еще в театре антрепризы имени Андрея Миронова занята в постановке "Баба Шанель". В месяц играю пять-шесть спектаклей. Пока держусь и справляюсь.
Раньше было еще больше, сейчас чуток поубавила.
…У меня сегодня паршивое настроение, честно вам скажу. Проснулась с ним. Понимаете, я привыкла для кого-то жить.
Последние много лет я жила для своего мужа Бореньки. Все, что я делала, делала для него. (Борис Агешин, классик советской пантомимы, заслуженный артист России. Был мужем Татьяны Пилецкой с 1978 года. Скоропостижно скончался 25 апреля 2018 года. - прим. "РГ").
…"Боря, ну как?" - неизменно спрашивала я.
"Тата, так не пойдет. Это плохо", - мог ответить мне мой Боренька и тут же подсказать, как сделать хорошо. Он был всегда точен и честен по отношению ко мне. Он мне скажет, какой поворот у меня хороший, а какой нет. И объяснить, почему.
"Боренька, а как вот эта кофточка?.."
"Очень хорошо, Тата", - ответит он. И я была спокойна и счастлива.
А теперь мне не для кого жить. И это ужасно.
Мне не с кем поделиться своими эмоциями, радостями и сомнениями.
Держит любовь людская. Зрители меня любят. Я чувствую их теплое и даже почтительное отношение. Но мне не с кем этим поделиться. Мне не нужно радости только для меня.
Ею надо делиться, а не с кем. И от этого больно.
Поэтому спасает только театр. Не будь его, я бы не жила, правда.
Когда прихожу в театр - оживаю. Как тепло меня принимает зритель, вы себе даже представить не можете. Я от этой любви оживаю. Она меня спасает.
Когда было это сумасшествие, которое называли коронавирусная пандемия, я полгода не работала. Чуть с ума не сошла. Дома сидеть - мука мученическая.
Поэтому сейчас для меня востребованность более чем важна! Раньше, когда была помоложе и со мной был мой Боря, когда случались моменты профессиональной незанятости, я особо не переживала.
У меня замечательная дочка и хорошая внучка, в семейном плане все хорошо и тепло. Но я осталась артисткой, которой надо еще работать и ощущать себя нужной. Без этого мне трудно представить свою жизнь.
Я вам сегодня рассказала очень искренние вещи. Никому и никогда этого не говорила и больше не скажу.
"Возраст? Ничего хорошего в нем нет…"
Возраст?.. Опять честно говорю: его очень трудно принимать. Очень! В большом возрасте ничего хорошего нет. Поверьте…
Недавно упала, хотела перешагнуть через маленький заборчик, одну ногу перекинула, а вторая нога не послушалась.
Зацепилась… Черт побери.
Разве я раньше не могла перемахнуть через такое препятствие? Да легко! А в этот раз не получилось. Понимаю, что виной всему - возраст.
Я привыкла жить на лету, активно. Я могу сделать и это, и это. Суп сварить, и котлеты пожарить, и квартиру пропылесосить. И все легко и без устали. А сейчас уже не всегда так получается. Может, со стороны и не видно, может, люди ко мне добры и делают вид, что не замечают. Главное - замечаю я.
Поймите, я не жалуюсь. Просто честно отвечаю на ваши вопросы. Я еще надеюсь, что сделаю еще полезное, интересное и нужное.
Ту форму, которую я сегодня еще имею - это счастье от Боженьки в чистом виде. Моих ровесников-то уже почти и не осталось.
Но даже в этом возрасте порой чувствую зависть по отношению к себе. В мои-то годы!
Вижу это по глазам, взглядам. Чувствую ее интонационно. И ничего с этим не поделаешь. Такова природа людская, а уж про актерскую что говорить.
"Я совсем не любопытная и не выношу бестактность"
Знаете, я такой человек, никогда не интересуюсь личной жизнью своих коллег.
Ванечка Краско, народный артист России, мой любимый и многолетний партнер. До меня доходит, что про него что-то пишут в "желтых" газетах и в интернете. Ну пишут и пусть пишут. А я никогда его ни о чем личном и не спрашивала. Мне это не нужно. А вдруг человеку это неприятно, и он скажет: "Тань, ну зачем ты это спрашиваешь?" Что человек хочет про себя сказать, он всегда скажет. Это надо понимать.
Недавно меня спросили: "Татьяна Львовна, а что вы знали про актера Владимира Татосова?.." Да, я знала его тысячу лет. Он был замечательный и актер, и очень хороший человек. Мы с ним примерно одного возраста. Но я ничего не знала про его личную жизнь. Были у него дети или их не было? Женат он был или разведен. Мне это никогда не интересно. Я так воспитана и совсем не любопытная.
Мне бывает омерзительно, когда журналисты во время интервью вдруг начинают лезть туда, куда не нужно.
Не так давно журналистка брала у меня интервью для телевидения, все мило, хорошо разговариваем. Вдруг она с лисьей повадкой меня спрашивает: "Татьяна Львовна, расскажите о своем втором муже..?" А я никогда об этой странице жизни ни с кем не говорю. Она для меня заклеена давно и крепко.
"Я на эту тему ни с кем не разговариваю", - спокойно отвечаю я.
Не выношу бестактность!
Так она еще минут десять все кругами ходила вокруг этой темы. Мне хотелось встать и уйти с записи.
Беда, когда человек не хочет понимать своего собеседника, не чувствует его, не уважает.
Вот про своего первого мужа, Константина Пилецкого, мне приятно вспоминать, и для этого у меня есть причины.
С ним у меня связано много приятных воспоминаний.
И я ему за многое благодарна. Благодарна за его удивительную тактичность, за редкую сердечную мягкость. До последних дней он меня всегда поздравлял с Днем рождения. И я его поздравляла. Хотя в нашем разводе я виновата. Не буду рассказывать подробности, но виновата я. Как на духу говорю.
Константин был подводником, капитаном первого ранга, настоящий благородный офицер. Мы с ним жили на севере, в городе Полярном, на берегу Баренцева моря.
Жизнь была трудная, я там много хлебнула. Закалилась! У меня Наташка трехмесячная была, и нам на лошадке, никогда не забуду, привозили литр молока. На неделю!
Морозы стояли страшные. Я там работала на радио, радиоузел располагался в Доме культуры. Бросала крошечного ребенка, бежала на работу и каждый день бодрым, веселым голосом говорила в микрофон: "Говорит радио города Полярного".
Однажды приехал туда знаменитый в то время певец Владимир Нечаев, один, без конферансье.
Мне доверили вести его концерт. Помню, выхожу на сцену, а зал полон офицерских жен. Они меня увидели, и такой недовольный вздох по залу. …Женщины часто женщину встречают именно так.
Я объявила начало концерта и уступила место их любимому артисту.
У нас там была замечательная традиция встречи Нового года. Наш дом находился на горке, мы ровно в полночь садились с Костей на санки и скатывались с горки. Было замечательно.
Мир, которым правят мужчины
Во мне текут две крови: русская и немецкая. И скажите, как не верить в генетику? Я очень пунктуальная, достаточно аккуратна и даже педантична. Держу свое слово. Это все немецкая кровь. Я эти качества очень хорошо принимаю и благодарна Богу, что они у меня есть. Это от папы. Папа мой был удивительный человек, образованнейший. Настоящая энциклопедия. Мне казалось, что он знал ответы на любые вопросы.
А моя русская кровь - это доброта. Она у меня от мамы. Любовь к животным, всю жизнь обожаю кошек и собак. Это все тоже от мамы.
Вот эти все качества во мне плавно соединились. Они дают силы и желание работать и не останавливаться.
Честно вам скажу, я никогда не считала себя красавицей, но всегда понимала, что я так ничего. Чувствовала на себе мужское внимание. Миром, в том числе и миром искусства в большей степени правят мужчины.
И вот тут наступало это самое "непросто". Я всю жизнь трудно пробивалась.
Поэтому у меня так много не ролей, а эпизодов и даже эпизодиков. В групповочках танцевала…
Мое счастье, что на меня обратил внимание Александр Николаевич Вертинский.
Я была на его концерте! После концерта меня подвели к нему и представили как молодую киноактрису. Он посмотрел на меня и, картавя, сказал: "Гаубчик, с такой внешностью, конечно, надо сниматься". Потом добавил "Гаубчик, сейчас снимается картина "Княжна Мэри", и роль Веры только Ваша. Немедленно давайте свою фотографию".
Все закончилось тем, что я снялась в этой роли. Так что Вертинского смело могу называть своим продюсером.
Куприн, балет и Петров-Водкин
Фильм "Вербное воскресенье". Когда я там играла классную балетную даму, краски для роли брала в своих воспоминаниях. Я для той роли много взяла от своих педагогов из Вагановского училища. Была у нас Вера Петровна Костровицкая. Она была такая суровая, до сих пор помню ее тональность и голос: "Что за нога? Я спрашиваю, что за нога?.. Ну-ка тяни носок! Вот так, хорошо.." И мы тянули носки что есть силы.
Чтобы показать правду на сцене или в кадре, надо мало и много одновременно. Главное - поверить в того, кого я играю. Если это тебе удается, роль пойдет.
Основа роли - характер! Когда есть, за что зацепиться и развивать дальше. Это счастье в чистом виде.
Если мне еще попадется роль хорошая с биографией и характером - сыграю с радостью.
Ленинград, Петербург… Это моя жизнь. У меня даже мысли не было отсюда уехать. Никогда. Я очень его люблю.
Никогда не поверю, что в Москве у меня актерская судьба сохранилась бы лучше. Когда бываю в Москве, то всегда быстрее хочу вернуться в свой Петербург.
Петропавловка - это же красота неописуемая. А Исакий! Помню, в детстве нас водили туда, мы поднимались на самую его макушку, и я видела весь город как на ладони. Я видела тот город, которого уже нет. Это на всю жизнь в душе и памяти.
Самое любимое место Петербурга - это Таврический сад. Никогда не забуду, однажды гуляю в Таврическом. Мы пришли туда с мамой. Вдруг вижу, бежит Елена Водкина, жена художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Увидела меня и кричит: "Татка, Татка, у меня пожар случился...". Вот так я узнала о пожаре в ее квартире, где сгорели бесценные картины.
Как это забыть?..
В Таврическом саду я видела писателя Александра Ивановича Куприна. Его везли на кресле. Он был уже плох, запомнила его белую бороду.
Люди вокруг говорили: "Куприн, Куприн!.." Я прибежала домой и говорю: мама, я Куприна видела!
Каков мой Петров-Водкин? Очень сдержанный человек. Очень! Неулыбчивый, неоткрытый! Про таких говорят - человек в себе. Запомнила его глаза - очень внимательные, всепроникающие. Но если кого любил, то любил во всем. Мы часто ездили на Кировский проспект к ним в гости, однажды он мне говорит: "Тата, в правом ящике моего стола под книжкой для тебя что-то лежит. Иди, возьми". Я пошла, там лежала красная тридцатирублевка. Это были очень большие деньги по тем временам.
В последнее предвоенное лето мы давали на даче концерт, кто пел, кто читал стихи, а я, конечно, танцевала. Страсть к танцу у меня с самого рождения. После того концерта Кузьма Сергеевич подошел к маме и сказал: "Кума, а Тату надо отдать в хореографическое училище". Это и определило мою дальнейшую судьбу, получается, он крестил меня не только в церкви, но и на творческую жизнь. И мы пошли поступать в Ленинградское хореографическое училище. Отбор шел колоссальный, и для меня было полной неожиданностью увидеть свою фамилию в списке принятых.
Почему с балетом не сложилось? Думаю, что главная причина - это война. Война и балет - несовместимые вещи. Мы занимались в ледяных залах, держась за лавки. Наше училище эвакуировали на Урал, холод, постоянное чувство голода, никакой обуви, всегда промокшие ноги.
Глухая уральская деревня Нижняя-Курья - и вот туда приезжает знаменитое на весь мир балетное училище. Знаете, без слез не могу вспоминать, как приходили мы утром на занятия, а в парте лежала отварная картофелина, луковица или еще что-нибудь съедобное. Это нас так местные подкармливали!
Я как-то в парте оставила записку со словами благодарности. Спустя десятилетия, будучи уже известной артисткой, я приехала в то село с концертом. Волновалась жутко.
Вдруг на сцену выходит женщина и протягивает ту мою записку, на которой бледными чернилами написаны мои благодарности... Я чуть сознание не потеряла…
Жду команду "мотор"
…Что мне сегодня мешает? Моя доверчивость. Я верю людям! Бывает, что человек мне скажет, что у меня что-то сбудется хорошее. Я жду - а оно не сбывается.
В людях до сих пор не разочаровалась! И это прекрасно.
За мою жизнь в театре сменилось пять худруков, у каждого были свои вкусы. Кому-то я нравилась как артистка, кто-то меня особо не замечал. С этим надо было считаться и жить. Профессия наша такая, и ничего с этим не поделаешь.
Я вот всегда вижу и поддерживаю талантливых людей. Недавно Витя Сухоруков вспоминал, как я за него в театре заступалась. Был период, он выпивал, и это мешало работе. Его выгоняли из театра, как водится, труппа раскололась на два лагеря. А я видела, что он очень талантливый человек, и защищала его.
Сейчас стал популярный, мудрый. Артист какой замечательный! Налюбоваться на него не могу!
Чего от жизни хочу? Ролей! Хочу слышать команды: "мотор", "хлопушка". Это я обожаю до сих пор.
Справка "РГ"
Татьяна Пилецкая родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде. Ее отец был немец Урлауб Людвиг Львович, а прабабушкой была Луиза Графемус-Кессених - женщина-офицер, участница войны с Наполеоном.
В 1941 году семью Урлауб выселили из Ленинграда из-за немецкого происхождения.
Пилецкая - профессиональная балерина, выпускница хореографического училища имени Вагановой.
В кино начала сниматься в 1947 году. Первая картина с ее участием - "Золушка".
В 1956 году на советские экраны вышел фильм "Разные судьбы", где Татьяна Пилецкая сыграла одну из своих самых знаменитых ролей.
С 1962 года - актриса Театра Ленинского комсомола, ныне - театр "Балтийский дом". Выпустила три книги: два поэтических сборника и мемуары.
Крестным отцом актрисы был художник Кузьма Петров-Водкин, он написал ее знаменитый портрет "Девочка с куклой".
А скульптор Александр Пахомов на Ломоносовском фарфоровом заводе в 1952 году изготовил знаменитую скульптуру "Юная балерина", в которой запечатлел юную Таню Урлауб.
Статуэтка хранится в Русском музее.
Снялась более чем в пятидесяти фильмах. Народная артистка России.