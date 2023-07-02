Премьера на юбилей: легендарная Татьяна Пилецкая отмечает 95-летие

Накануне Дня рождения Татьяна Львовна Пилецкая вышла на сцену родного театра в премьерном спектакле "Рок-н-ролл на закате". Зрители увидели трогательную историю отношений двух немолодых людей. Партнером актрисы был заслуженный артист России Анатолий Дубасов.

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"Это был самый настоящий фурор! Так нас принимали, что словами не передать. Цветами завалили, у меня вся квартира в букетах. Счастье невероятное! Трудно спектакль дался, честно скажу. Текста много надо было запомнить, но справилась. Сама себе нравлюсь!" - призналась старейшая актриса России.

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Накануне большого юбилея Татьяны Пилецкой мы поговорили о самом главном и интересном, о жизни.

"Спасаюсь театром"

Играю в трех спектаклях в родном театре: "Деревья умирают стоя", "Мамуре" и "Семья в подарок", вот сейчас, получается, четвертый спектакль выпустили. Кроме этого, еще в театре антрепризы имени Андрея Миронова занята в постановке "Баба Шанель". В месяц играю пять-шесть спектаклей. Пока держусь и справляюсь.

Раньше было еще больше, сейчас чуток поубавила.

…У меня сегодня паршивое настроение, честно вам скажу. Проснулась с ним. Понимаете, я привыкла для кого-то жить.

Последние много лет я жила для своего мужа Бореньки. Все, что я делала, делала для него. (Борис Агешин, классик советской пантомимы, заслуженный артист России. Был мужем Татьяны Пилецкой с 1978 года. Скоропостижно скончался 25 апреля 2018 года. - прим. "РГ").

…"Боря, ну как?" - неизменно спрашивала я.

"Тата, так не пойдет. Это плохо", - мог ответить мне мой Боренька и тут же подсказать, как сделать хорошо. Он был всегда точен и честен по отношению ко мне. Он мне скажет, какой поворот у меня хороший, а какой нет. И объяснить, почему.

"Боренька, а как вот эта кофточка?.."

"Очень хорошо, Тата", - ответит он. И я была спокойна и счастлива.

А теперь мне не для кого жить. И это ужасно.

Мне не с кем поделиться своими эмоциями, радостями и сомнениями.

Держит любовь людская. Зрители меня любят. Я чувствую их теплое и даже почтительное отношение. Но мне не с кем этим поделиться. Мне не нужно радости только для меня.

Ею надо делиться, а не с кем. И от этого больно.

Поэтому спасает только театр. Не будь его, я бы не жила, правда.

Когда прихожу в театр - оживаю. Как тепло меня принимает зритель, вы себе даже представить не можете. Я от этой любви оживаю. Она меня спасает.

Когда было это сумасшествие, которое называли коронавирусная пандемия, я полгода не работала. Чуть с ума не сошла. Дома сидеть - мука мученическая.

Поэтому сейчас для меня востребованность более чем важна! Раньше, когда была помоложе и со мной был мой Боря, когда случались моменты профессиональной незанятости, я особо не переживала.

У меня замечательная дочка и хорошая внучка, в семейном плане все хорошо и тепло. Но я осталась артисткой, которой надо еще работать и ощущать себя нужной. Без этого мне трудно представить свою жизнь.

Я вам сегодня рассказала очень искренние вещи. Никому и никогда этого не говорила и больше не скажу.

"Возраст? Ничего хорошего в нем нет…"

Возраст?.. Опять честно говорю: его очень трудно принимать. Очень! В большом возрасте ничего хорошего нет. Поверьте…

Недавно упала, хотела перешагнуть через маленький заборчик, одну ногу перекинула, а вторая нога не послушалась.

Зацепилась… Черт побери.

Разве я раньше не могла перемахнуть через такое препятствие? Да легко! А в этот раз не получилось. Понимаю, что виной всему - возраст.

Я привыкла жить на лету, активно. Я могу сделать и это, и это. Суп сварить, и котлеты пожарить, и квартиру пропылесосить. И все легко и без устали. А сейчас уже не всегда так получается. Может, со стороны и не видно, может, люди ко мне добры и делают вид, что не замечают. Главное - замечаю я.

Поймите, я не жалуюсь. Просто честно отвечаю на ваши вопросы. Я еще надеюсь, что сделаю еще полезное, интересное и нужное.

Ту форму, которую я сегодня еще имею - это счастье от Боженьки в чистом виде. Моих ровесников-то уже почти и не осталось.

Но даже в этом возрасте порой чувствую зависть по отношению к себе. В мои-то годы!

Вижу это по глазам, взглядам. Чувствую ее интонационно. И ничего с этим не поделаешь. Такова природа людская, а уж про актерскую что говорить.

"Я совсем не любопытная и не выношу бестактность"

Знаете, я такой человек, никогда не интересуюсь личной жизнью своих коллег.

Ванечка Краско, народный артист России, мой любимый и многолетний партнер. До меня доходит, что про него что-то пишут в "желтых" газетах и в интернете. Ну пишут и пусть пишут. А я никогда его ни о чем личном и не спрашивала. Мне это не нужно. А вдруг человеку это неприятно, и он скажет: "Тань, ну зачем ты это спрашиваешь?" Что человек хочет про себя сказать, он всегда скажет. Это надо понимать.

Недавно меня спросили: "Татьяна Львовна, а что вы знали про актера Владимира Татосова?.." Да, я знала его тысячу лет. Он был замечательный и актер, и очень хороший человек. Мы с ним примерно одного возраста. Но я ничего не знала про его личную жизнь. Были у него дети или их не было? Женат он был или разведен. Мне это никогда не интересно. Я так воспитана и совсем не любопытная.

Мне бывает омерзительно, когда журналисты во время интервью вдруг начинают лезть туда, куда не нужно.

Не так давно журналистка брала у меня интервью для телевидения, все мило, хорошо разговариваем. Вдруг она с лисьей повадкой меня спрашивает: "Татьяна Львовна, расскажите о своем втором муже..?" А я никогда об этой странице жизни ни с кем не говорю. Она для меня заклеена давно и крепко.

"Я на эту тему ни с кем не разговариваю", - спокойно отвечаю я.

Не выношу бестактность!

Так она еще минут десять все кругами ходила вокруг этой темы. Мне хотелось встать и уйти с записи.

Беда, когда человек не хочет понимать своего собеседника, не чувствует его, не уважает.

Вот про своего первого мужа, Константина Пилецкого, мне приятно вспоминать, и для этого у меня есть причины.

С ним у меня связано много приятных воспоминаний.

И я ему за многое благодарна. Благодарна за его удивительную тактичность, за редкую сердечную мягкость. До последних дней он меня всегда поздравлял с Днем рождения. И я его поздравляла. Хотя в нашем разводе я виновата. Не буду рассказывать подробности, но виновата я. Как на духу говорю.

Константин был подводником, капитаном первого ранга, настоящий благородный офицер. Мы с ним жили на севере, в городе Полярном, на берегу Баренцева моря.

Жизнь была трудная, я там много хлебнула. Закалилась! У меня Наташка трехмесячная была, и нам на лошадке, никогда не забуду, привозили литр молока. На неделю!

Морозы стояли страшные. Я там работала на радио, радиоузел располагался в Доме культуры. Бросала крошечного ребенка, бежала на работу и каждый день бодрым, веселым голосом говорила в микрофон: "Говорит радио города Полярного".

Однажды приехал туда знаменитый в то время певец Владимир Нечаев, один, без конферансье.

Мне доверили вести его концерт. Помню, выхожу на сцену, а зал полон офицерских жен. Они меня увидели, и такой недовольный вздох по залу. …Женщины часто женщину встречают именно так.

Я объявила начало концерта и уступила место их любимому артисту.

У нас там была замечательная традиция встречи Нового года. Наш дом находился на горке, мы ровно в полночь садились с Костей на санки и скатывались с горки. Было замечательно.

Мир, которым правят мужчины

Во мне текут две крови: русская и немецкая. И скажите, как не верить в генетику? Я очень пунктуальная, достаточно аккуратна и даже педантична. Держу свое слово. Это все немецкая кровь. Я эти качества очень хорошо принимаю и благодарна Богу, что они у меня есть. Это от папы. Папа мой был удивительный человек, образованнейший. Настоящая энциклопедия. Мне казалось, что он знал ответы на любые вопросы.

А моя русская кровь - это доброта. Она у меня от мамы. Любовь к животным, всю жизнь обожаю кошек и собак. Это все тоже от мамы.

Вот эти все качества во мне плавно соединились. Они дают силы и желание работать и не останавливаться.

Честно вам скажу, я никогда не считала себя красавицей, но всегда понимала, что я так ничего. Чувствовала на себе мужское внимание. Миром, в том числе и миром искусства в большей степени правят мужчины.

И вот тут наступало это самое "непросто". Я всю жизнь трудно пробивалась.

Поэтому у меня так много не ролей, а эпизодов и даже эпизодиков. В групповочках танцевала…

Мое счастье, что на меня обратил внимание Александр Николаевич Вертинский.

Я была на его концерте! После концерта меня подвели к нему и представили как молодую киноактрису. Он посмотрел на меня и, картавя, сказал: "Гаубчик, с такой внешностью, конечно, надо сниматься". Потом добавил "Гаубчик, сейчас снимается картина "Княжна Мэри", и роль Веры только Ваша. Немедленно давайте свою фотографию".

Все закончилось тем, что я снялась в этой роли. Так что Вертинского смело могу называть своим продюсером.

Куприн, балет и Петров-Водкин

Фильм "Вербное воскресенье". Когда я там играла классную балетную даму, краски для роли брала в своих воспоминаниях. Я для той роли много взяла от своих педагогов из Вагановского училища. Была у нас Вера Петровна Костровицкая. Она была такая суровая, до сих пор помню ее тональность и голос: "Что за нога? Я спрашиваю, что за нога?.. Ну-ка тяни носок! Вот так, хорошо.." И мы тянули носки что есть силы.

Чтобы показать правду на сцене или в кадре, надо мало и много одновременно. Главное - поверить в того, кого я играю. Если это тебе удается, роль пойдет.

Основа роли - характер! Когда есть, за что зацепиться и развивать дальше. Это счастье в чистом виде.

Если мне еще попадется роль хорошая с биографией и характером - сыграю с радостью.

Ленинград, Петербург… Это моя жизнь. У меня даже мысли не было отсюда уехать. Никогда. Я очень его люблю.

Никогда не поверю, что в Москве у меня актерская судьба сохранилась бы лучше. Когда бываю в Москве, то всегда быстрее хочу вернуться в свой Петербург.

Петропавловка - это же красота неописуемая. А Исакий! Помню, в детстве нас водили туда, мы поднимались на самую его макушку, и я видела весь город как на ладони. Я видела тот город, которого уже нет. Это на всю жизнь в душе и памяти.

Самое любимое место Петербурга - это Таврический сад. Никогда не забуду, однажды гуляю в Таврическом. Мы пришли туда с мамой. Вдруг вижу, бежит Елена Водкина, жена художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Увидела меня и кричит: "Татка, Татка, у меня пожар случился...". Вот так я узнала о пожаре в ее квартире, где сгорели бесценные картины.

Как это забыть?..

В Таврическом саду я видела писателя Александра Ивановича Куприна. Его везли на кресле. Он был уже плох, запомнила его белую бороду.

Люди вокруг говорили: "Куприн, Куприн!.." Я прибежала домой и говорю: мама, я Куприна видела!

Каков мой Петров-Водкин? Очень сдержанный человек. Очень! Неулыбчивый, неоткрытый! Про таких говорят - человек в себе. Запомнила его глаза - очень внимательные, всепроникающие. Но если кого любил, то любил во всем. Мы часто ездили на Кировский проспект к ним в гости, однажды он мне говорит: "Тата, в правом ящике моего стола под книжкой для тебя что-то лежит. Иди, возьми". Я пошла, там лежала красная тридцатирублевка. Это были очень большие деньги по тем временам.

В последнее предвоенное лето мы давали на даче концерт, кто пел, кто читал стихи, а я, конечно, танцевала. Страсть к танцу у меня с самого рождения. После того концерта Кузьма Сергеевич подошел к маме и сказал: "Кума, а Тату надо отдать в хореографическое училище". Это и определило мою дальнейшую судьбу, получается, он крестил меня не только в церкви, но и на творческую жизнь. И мы пошли поступать в Ленинградское хореографическое училище. Отбор шел колоссальный, и для меня было полной неожиданностью увидеть свою фамилию в списке принятых.

Почему с балетом не сложилось? Думаю, что главная причина - это война. Война и балет - несовместимые вещи. Мы занимались в ледяных залах, держась за лавки. Наше училище эвакуировали на Урал, холод, постоянное чувство голода, никакой обуви, всегда промокшие ноги.

Глухая уральская деревня Нижняя-Курья - и вот туда приезжает знаменитое на весь мир балетное училище. Знаете, без слез не могу вспоминать, как приходили мы утром на занятия, а в парте лежала отварная картофелина, луковица или еще что-нибудь съедобное. Это нас так местные подкармливали!

Я как-то в парте оставила записку со словами благодарности. Спустя десятилетия, будучи уже известной артисткой, я приехала в то село с концертом. Волновалась жутко.

Вдруг на сцену выходит женщина и протягивает ту мою записку, на которой бледными чернилами написаны мои благодарности... Я чуть сознание не потеряла…

Жду команду "мотор"

…Что мне сегодня мешает? Моя доверчивость. Я верю людям! Бывает, что человек мне скажет, что у меня что-то сбудется хорошее. Я жду - а оно не сбывается.

В людях до сих пор не разочаровалась! И это прекрасно.

За мою жизнь в театре сменилось пять худруков, у каждого были свои вкусы. Кому-то я нравилась как артистка, кто-то меня особо не замечал. С этим надо было считаться и жить. Профессия наша такая, и ничего с этим не поделаешь.

Я вот всегда вижу и поддерживаю талантливых людей. Недавно Витя Сухоруков вспоминал, как я за него в театре заступалась. Был период, он выпивал, и это мешало работе. Его выгоняли из театра, как водится, труппа раскололась на два лагеря. А я видела, что он очень талантливый человек, и защищала его.

Сейчас стал популярный, мудрый. Артист какой замечательный! Налюбоваться на него не могу!

Чего от жизни хочу? Ролей! Хочу слышать команды: "мотор", "хлопушка". Это я обожаю до сих пор.

Справка "РГ"

Татьяна Пилецкая родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде. Ее отец был немец Урлауб Людвиг Львович, а прабабушкой была Луиза Графемус-Кессених - женщина-офицер, участница войны с Наполеоном.

В 1941 году семью Урлауб выселили из Ленинграда из-за немецкого происхождения.

Пилецкая - профессиональная балерина, выпускница хореографического училища имени Вагановой.

В кино начала сниматься в 1947 году. Первая картина с ее участием - "Золушка".

В 1956 году на советские экраны вышел фильм "Разные судьбы", где Татьяна Пилецкая сыграла одну из своих самых знаменитых ролей.

С 1962 года - актриса Театра Ленинского комсомола, ныне - театр "Балтийский дом". Выпустила три книги: два поэтических сборника и мемуары.

Крестным отцом актрисы был художник Кузьма Петров-Водкин, он написал ее знаменитый портрет "Девочка с куклой".

А скульптор Александр Пахомов на Ломоносовском фарфоровом заводе в 1952 году изготовил знаменитую скульптуру "Юная балерина", в которой запечатлел юную Таню Урлауб.

Статуэтка хранится в Русском музее.