Марго Робби появилась на премьере в Сеуле в нарядах, скопированных с куклы Барби

Звезда фильма «Барби» Марго Робби на премьере картины в Сеуле появилась в двух нарядах, скопированных с комплектов реальных кукол 80-х годов. Об этом сообщает InStyle.

На премьеру 32-летняя актриса прибыла в розовом деловом костюме — жакете и юбке-карандаш — и белой шляпке с розовой лентой. В качестве аксессуаров были выбраны маленькая розовая сумочка и огромный розовый мобильный телефон 80-х годов. Светлые волосы Марго Робби были уложены мягкими волнами.

Позже Марго Робби переоделась в вечерний наряд — розовое боди в пайетках и многослойную юбку длиной чуть ниже колена. Образ дополнили босоножки на каблуке цвета фуксии и маленькая сумочка в блестках, а также прозрачный жилет, украшенный цветами.