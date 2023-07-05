"Узнал о его существовании": Михалков ответил на слова Кяро о нежелании у него сниматься
Знаменитый режиссёр Никита Михалков прокомментировал слова, сказанные в его адрес популярным актёром Кириллом Кяро.
Напомним, ранее 48-летний эстонско-российский актёр, известный по сериалам "Эпидемия", "Лучше, чем люди", "СидЯдома" и другим резонансным проектам, заявил, что у него со временем пропала охота сниматься в фильмах Никиты Сергеевича - из-за того, что они "слишком разные люди".
Дело не в политике, подчеркнул он. Просто раньше, будучи молодым артистом, Кяро хотел поработать с Михалковым, так как ему, как и многим, нравятся ранние фильмы постановщика, но затем актёр понял, что "между ними пропасть", а "с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность".
Заодно Кяро вспомнил, что отказался работать и с другим классиком отечественного кино - Кареном Шахназаровым.
Михалков на это ответил с иронией:
"С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании", - приводит слова народного артиста РСФСР KP.RU.