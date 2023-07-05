"Узнал о его существовании": Михалков ответил на слова Кяро

Знаменитый режиссёр Никита Михалков прокомментировал слова, сказанные в его адрес популярным актёром Кириллом Кяро.

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Напомним, ранее 48-летний эстонско-российский актёр, известный по сериалам "Эпидемия", "Лучше, чем люди", "СидЯдома" и другим резонансным проектам, заявил, что у него со временем пропала охота сниматься в фильмах Никиты Сергеевича - из-за того, что они "слишком разные люди".

Дело не в политике, подчеркнул он. Просто раньше, будучи молодым артистом, Кяро хотел поработать с Михалковым, так как ему, как и многим, нравятся ранние фильмы постановщика, но затем актёр понял, что "между ними пропасть", а "с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность".

Заодно Кяро вспомнил, что отказался работать и с другим классиком отечественного кино - Кареном Шахназаровым.

Михалков на это ответил с иронией: