Актер Мадс Миккельсен назвал роли, которые никогда не сыграет в кино
Актер Мадс Миккельсен заявил, что не против играть злодеев, но категорически не хочет показывать на экране милых персонажей.
Об этом он рассказал в беседе изданием GQ.
"Быть милашкой — я действительно не нахожу это интересным. Мне не нравятся волосы, падающие на глаза. Это не я. А вот с неудачниками весело. Потому что мы их знаем", – поделился актер.
Режиссер пятой части "Индианы Джонса" Джеймс Мангольд, в которой Миккельсен исполнил роль нацистского ученого Юргена Воллера, высоко оценил его актерское мастерство. По его словам, он воплощает любого персонажа со стопроцентной преданностью делу.
Мангольд также выразил мнение о том, почему Миккельсену часто предлагают роли злодеев в кино. Он считает, что актер бесстрашно борется за своих героев и очеловечивает их.
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