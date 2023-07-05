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Ходившая на работу с дочерью порноактриса раскрыла ее отношение к съемкам

Порноактриса София Роуз рассказала, что дочь всегда нормально относилась к ее работе и даже посещала съемки с ее участием. Подробности она раскрыла в подкасте для канала Holly Randall Unfiltered на YouTube.

Ходившая на работу с дочерью порноактриса раскрыла ее отношение к съемкам
© Лента.ру

«Она всегда поддерживала меня. Иногда мы вместе ходили на съемки. Если, конечно, там не было чего-то экстремального (...) Я горжусь тем, что воспитала ее такой открытой и принимающей», — рассказала Роуз.

Также актриса заявила, что дочь никогда не стыдилась ее профессии и не обращала внимания на осуждающие комментарии окружающих.

Роуз считает, что их отношения с дочерью не отличаются от отношений других детей и родителей.

«Иногда меня возмущает то, как откровенно она одевается, и мне приходится ей объяснять, почему нужно поменять наряд. (...) Я регулярно отправляю ей деньги на различные нужды, это же моя дочь», — добавила звезда порно.

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