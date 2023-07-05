Соколовский рассказал о съемках в сериале «Постучись в мою дверь»

Влад Соколовский рассказал о съемках в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
Артист в личном блоге рассказал, что остался доволен своим персонажем и с нетерпением ждет премьеры сериала.
Перед началом съемок певец волновался, но в процессе втянулся и перестал переживать. Теперь, по словам Соколовского, он получает удовольствие от участия в проекте.
Главную роль в сериале исполнит 22-летний сын Тины Канделаки — Лео. Молодой человек не имеет актерского образования и не ожидал, что его позовут участвовать. На кастинге наследник продюсера волновался.
Режиссером российской адаптации выступил Всеволод Аравин. В сериале снялись Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Имя актрисы, которая исполнит роль Эды, держится в секрете.