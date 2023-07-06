Маша Шейх раскрыла подробности о своей травме в фильме «Новая жизнь»
Продюсер и исполнитель Маша Шейх выпустила автобиографический фильм «Новая жизнь». В нем певица рассказала о травме, которую получила год назад. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе исполнительницы.
«Этот фильм для меня важен. До конца не понимала, хочу ли я этим делиться, мне было тяжело, моя подруга ровно год не могла и не хотела говорить на эту тему», – говорит Шейх о фильме.
Также Маша поделилась, что сейчас понимает, насколько ее история оказалась сильной. Певица уверена, что она поможет многим людям справиться с их трудностями.
Нейрохирург в фильме рассказал, что у Шейх было подозрение на посттравматическую эпилепсию, которая могла быть вызвана ярким светом софитов, громкой музыкой, звуками. Причем были риски, что певице придется закончить карьеру.
Сама Шейх сейчас говорит:
«Раз я все еще жива, значит я нужна здесь. Это тот случай, когда ты просыпаешься и понимаешь, что твоя жизнь уже никогда не будет прежней и ты в ней тоже не будешь тем, кем был еще вчера».
Напомним, что в 2022 году во время поездки в Санкт-Петербурге Шейх стало плохо на улице. Она упала и сильно ударилась головой. Рядом с ней была подруга Анастасия. Артистка получила серьезную черепно-мозговую травму и провела в реанимации девять дней.