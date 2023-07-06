Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»

Актер Тихон Жизневский сыграет Трубадура, а Валентина Ляпина — Принцессу в экранизации «Бременских музыкантов». Об этом сообщает «Собака».
Производством приключенческой комедии по мотивам одноименного мультфильма занимается студия Никиты Михалкова «Тритэ».
Частично фильм будет посвящен детству Трубадура и его знакомству с ансамблем бродячих музыкантов: псом (Роман Курцын), петухом (Аскар Нигамедзянов), кошкой (Ирина Горбачева) и ослом (Дмитрий Дюжев).
Короля сыграет Сергей Бурунов, Атаманшу — Мария Аронова, а Сыщика — Константин Хабенский.
Фильм «Бременские музыканты» режиссер Алексей Нужный анонсировал еще в 2022 году.
Фильм поддержал Фонд кино.
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