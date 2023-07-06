61-летний Том Круз рассказал о сроках завершения своей карьеры

«Харрисон Форд — легенда. Я надеюсь, что буду продолжать в том же духе. У меня есть еще 20 лет, чтобы догнать его [...]. Хочется надеяться, что я продолжу снимать фильмы "Миссия невыполнима" до тех пор, пока не окажусь в его возрасте», — резюмировал Круз.