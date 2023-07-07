Порнозвезда рассказала об отношении верующих родственников мужа к ней

Порноактриса из Канады Эмма Хикс раскрыла отношение к ней верующих родственников мужа. На эту тему она высказалась в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

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По словам Хикс, родственники ее мужа — мормоны. Вместе с тем порнозвезда отметила, что члены семьи супруга не являются крайне религиозными людьми. «Они относятся ко мне как к собственной дочери. Мне так повезло с родней мужа», — призналась она.

Эмма Хикс родилась в Канаде в 1997 году. В возрасте 19 лет она начала сниматься в фильмах для взрослых.

Ранее другая порноактриса София Роуз рассказала, как ее карьеру воспринимает дочь. По словам звезды порно, дочь всегда поддерживала ее и даже посещала с ней некоторые съемки.