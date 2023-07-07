Джонни Депп готов возобновить сотрудничество с Disney

Американские инсайдеры сообщают сенсационную новость, пусть пока и на уровне слухов.

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Голливудский актер Джонни Депп якобы готов возобновить сотрудничество с киностудией Disney.

На этом фоне фанаты «Пиратов Карибского моря» тут же наполнились надеждой и оптимизмом, ожидая возвращения Деппа к роли Джека Воробья.

Правда, по слухам, студия на первое время предложила актеру другой проект – так сказать, для закрепления отношений.

Но в случае успеха, очень даже возможно, что и «Пираты» вернутся на экраны в своем прежнем формате.

Разлда между Деппом и Disney возник после того, как во время его судебных разбирательств с Эмбер Херд студия вывела актера за рамки «Пиратов Карибского моря».