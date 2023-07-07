Актер «Дэдпула 3» рассказал о строгости в съемках фильма

«Я начал работать над фильмом, поэтому могу сказать, что он такой же, как и два предыдущих. Единственное, что отличается, так это то, что на этот раз я не получил сценарий. В случае с двумя другими фильмами мы получили сценарий, в этом и заключается большая разница», — заявил Сони.