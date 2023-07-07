Актер «Дэдпула 3» рассказал о строгости в съемках фильма
Актер Каран Сони рассказал о строгих условиях съемок фильма «Дэдпул 3». Его слова цитирует ComicBook.
«Я начал работать над фильмом, поэтому могу сказать, что он такой же, как и два предыдущих. Единственное, что отличается, так это то, что на этот раз я не получил сценарий. В случае с двумя другими фильмами мы получили сценарий, в этом и заключается большая разница», — заявил Сони.
По словам актера, исполнитель главной роли Райан Рэйнольдс «прекрасно взаимодействует» с режиссером Шоном Леви. Он заверил, что зрителям будет интересно посмотреть на персонажей третьей части фильма.
»[Создатели] очень строгие. Так что я видел лишь намеки того, чем я занимаюсь», — отметил Сони. По словам актера, рейтинг третьего «Дэдпула» — R.
Известно, что в новой части «Дэдпула» зрители снова увидят Колосса, Сверхзвуковую Боеголовку, Слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера. Одним из центральных персонажей, помимо самого Дэдпула, станет Росомаха в исполнении Хью Джекмана, который попрощался с этой ролью в фильме «Логан».