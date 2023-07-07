Робби скопировала образ куклы Барби 32-летней давности

Австралийская актриса Марго Робби повторила образ куклы Барби 1991 года. Об этом сообщает Daily Mail.

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В минувший четверг, 6 июля, в городе Наукальпан-де-Хуарес в Мексике состоялась премьера романтической комедии «Барби». Фильм представили режиссер Грета Гервиг, а также актеры Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера.

33-летняя Марго Робби вышла на розовую ковровую дорожку в очередном образе в стиле total pink. На ней было короткое кожаное платье Balmain с рукавами в сетку и поясом в виде цепи. Его дополнили акцентные серьги и туфли на шпильке.

Исполнительница роли Барби, отмечают журналисты, скопировала образ самой куклы 32-летней давности.

Мировая премьера ромкома Греты Гервиг запланирована на 19 июля 2023 года.

По сюжету Барби (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.