33-летняя австралийская актриса Марго Робби, исполнившая главную роль в уже нашумевшем фильме "Барби", полностью погрузилась в образ своего персонажа. На очередной премьере звезда появилась в наряде культовой куклы, выпущенной в 1990-х годах, сообщает Daily Mail.

На Робби было короткое кожаное и, конечно же, розовое платье Balmain с рукавами в сетку.

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Актриса дополнила наряд элегантными туфлями на каблуках с острым носком и ремнем в виде цепи. С последнем сочетались серебряные серьги с крупными подвесками, как и у игрушечной Барби.

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Прическа знаменитости соответствовала общему стилю. Девушка прошлась по ковровой дорожке с уложенными волнами локонами и пробором сбоку.

Как пишет издание, Марго Робби с удовольствием позировала фотографам в культовом образе.

"Барби" – один из наиболее ожидаемых фильмов этого года. Картина об истории самой популярной в мире куклы выйдет в прокат 21 июля.