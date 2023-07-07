Актеры из фильма «Оппенгеймер» сделали совместное фото для журнала People

Издание People в преддверии выхода нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» выпустили превью ленты, приложив к нему эксклюзивное фото с актёрами.

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Сюжет «Оппенгеймера» расскажет о жизни научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, который вместе с коллегами разрабатывал первые образцы ядерного оружия в годы Второй мировой войны.